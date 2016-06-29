Стоимость Brent снова превысила $50

Цены на нефть активно растут в среду на фоне данных по запасам энергосырья в США, стоимость Brent впервые с 24 июня, дня подведения итогов голосования в Великобритании по Brexit, поднялась до психологической отметки в 50 долларов за баррель, сообщает Прайм со ссылкой данные торгов.

"По состоянию на 17:32 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 1,89% - до 50,19 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI - на 1,92%, до 48,77 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Как сообщад УНИАН, Мировые цены на нефть в среду растут на фоне сообщения Американского института нефти (API) о сокращении запасов "черного золота" в стране, и в ожидании статистики Минэнерго США.

Положительная динамика вернулась на нефтяной рынок еще во вторник, поскольку шок от решения Великобритании выйти из состава ЕС (Brexit) начал постепенно проходить и инвесторы вновь обратили внимание на рисковые активы. "Рисковые настроения (на рынках - ред.) должны способствовать дальнейшему росту цен на сырьевые товары", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.

Кроме того, поддержку нефтяным ценам оказывают ожидания, что возможная забастовка рабочих нефтяной отрасли в Норвегии, начало которой ожидается в субботу, приведет к сокращению производства сырья в стране.