В Украине с 1 июля подорожает электроэнергия для промпотребителей

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 июля повысила стоимость электроэнергии для промышленности на 8-10%.

Об этом в соцсети Facebook сообщил бывший член НКРЭКУ Андрей Герус.

"Сегодня НКРЭКУ подняла тариф для промышленных потребителей: + 10% для 1-го класса, + 8,2% для 2-го класса", - написал Герус.

Тариф на электроэнергию для потребителей первого класса напряжения устанавливается при мощности подключения 35 кВ и выше, для потребителей второго класса - меньше 35 кВ.

При этом Герус напомнил, что 24 июня комиссия повысила оптово-рыночную цену на электроэнергию, что должно было привести к росту тарифа для населения или промышленности.

"Выбрали промышленность", - подчеркнул экс-член комиссии.

"Это наибольшее одноразовое повышение тарифов для промышленности за всю историю НКРЭКУ. И это во время задекларированной ликвидации перекрестного субсидирования", - отметил Герус.

Как сообщал УНИАН, ранее Герус сообщил, что НКРЭКУ с 1 июля повысила оптово-рыночную цену (ОРЦ) электроэнергии до 1,358 кВт-ч, хотя ранее предполагалось повышение до 1,280 гривни, что приведет к более существенному подорожанию электроэнергии для промышленности.

При этом глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк не опроверг данную информацию и пояснил, что основная причина изменения ОРЦ - существенное снижение выработки АЭС (-10%).

Также, по его словам, при расчете учтено снижение стоимости угля на 3 доллара/тонна и укрепление курса гривни с 25,3 до 24,9 гривни/доллар.

Справка УНИАН. В конце апреля текущего года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

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По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, с использованием новой методики граничная цена на уголь будет формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула "Роттердам плюс доставка"). Как считают в НКРЭКУ, такая методика расчета устранит ручное регулирование цены, обеспечит независимость от поставок из зоны АТО и избавит Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Между тем, ряд экспертов резко раскритиковали предложенное НКРЭКУ формирование цены на уголь украинской добычи, поскольку, по их мнению, таким образом цены на уголь завышаются, что дает возможность получать больше доходов энергокомпании ДТЭК Рината Ахметова, которая контролирует ряд украинских ТЭС и предприятий угледобычи. При этом они отмечали, что из-за этого может встать вопрос дополнительного повышения цен на электроэнергию для промышленности и населения.

Вместе с тем, запасы угля на складах ТЭС начали активно сокращаться с середины мая. Тогда ТЭС располагали объемом угля на уровне более 2 миллионов тонн, из которых около 870 тысяч тонн приходилось на антрацит. По состоянию на 21 июня запасы угля всех марок на складах ТЭС составляли 1,484 миллиона тонн, из них антрацитовой марки - 405,4 тысячи тонн.

Реагируя на критику решения НКРЭКУ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 24 июня поручил Минэнергоугля и другим профильным министерствам рассмотреть целесообразность использования формулы "Роттердам плюс доставка" при закупке угля и представить свои выводы в течение недели. При этом глава Минэнергоугля Игорь Насалик выступает против внедрения формулы цены на энергетический уголь "Роттердам плюс доставка" и вместо этого предлагает запустить биржу угля на внутреннем рынке, обязав государственные шахты продавать 30% угля на такой бирже.