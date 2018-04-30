"Черная долговая дыра" украинской энергетики

До 2014 года финансовая ситуация на рынке электроэнергии была внешне относительно сбалансирована: потребители платили деньги поставщикам (облэнерго), последние – госпредприятию «Энергорынок» (оптовый продавец и покупатель электроэнергии), а тот - генерирующим компаниям.

Но с 2014 года сумма долга на рынке электроэнергии увеличивалась в геометрической прогрессии. Как отметил первый заместитель главы «Всеукраинской энергетической ассамблеи» Юрий Саква, одним из катализаторов кризиса неплатежей стал военный конфликт на Донбассе и появление зоны АТО. Потребители этих территорий, начиная с лета 2014 года, перестали платить за электричество. В подтверждение этому факту стоит вспомнить заявление экс-министра энергетики Владимира Демчишина в декабре 2014 года, что Украина поставляла в АТО ежемесячно электроэнергии на 800 млн грн. «Луганское энергетическое объединение» (поставщик для потребителей Луганской обл. – УНИАН) собирает деньги с потребителей, но не платит «Энергорынку» и отказывается перерегистрироваться на подконтрольной территории», - сетовал тогда Демчишин.

Для решения проблемы оплаты временно оккупированных территорий с 1 мая 2015 года были юридически выделены так называемые «не контролируемые территории» Донецкой и Луганской областей, которые процедурно были отделены от единого рынка электроэнергии Украины. На момент создания этой зоны (1.05.2015г.) долги потребителей на оккупированной территории за электроэнергию составляли около 5 млрд грн. Все сделали вид, что этого долга не существует.

Но после этого ситуация не изменилась. С мая 2015 года до мая 2016 года долг захваченных Россией территорий на Донбассе вырос - до 1,3 млрд грн. В частности, на 1 мая 2016 года долг «Луганского энергетического объединения» и «ДТЭК Донекцоблэнерго» (поставщик для потребителей Донецкой обл. – УНИАН) перед «Энергорынком» составил 1,118 млрд и 207,5 млн грн, соответственно.

Получается, что долги за электроэнергию оккупированных территорий каждый месяц увеличиваются. Фактически Украина продолжает поставлять электроэнергию по сальдо перетокам на бесплатной основе.

Но долг за электроэнергию оккупированных Россией районов Донбасской и Луганских областей – только часть проблем. Куда опаснее то, что в 2015 году одновременно ухудшилась платежная дисциплина и на остальной территории Украины, предпосылки к чему, по мнению Юрия Саквы, начали накапливаться задолго до событий на востоке страны.

Шахтеры не привыкли платить по счетам

Еще одной причиной роста долгов за электроэнергию стала отмена дотаций угольному сектору. Как известно, на фоне огромного дефицита госбюджета правительство Яценюка вынуждено было пойти на существенное урезание помощи госшахтам. Если в 2014 году на дотации ушла астрономическая сумма — 14 млрд грн, то в 2015 году объем госпомощи решили сократить на 70%.

Госшахты, которые и при дотациях имели долги за электроэнергию, после их отмены вовсе перестали платить за свет. К 1 мая 2016 года угольная промышленность, по данным Минэнергоугля, задолжала 10,381 млрд грн. По оценке «Всеукраинской энергетической ассамблеи», ежемесячно долг увеличивается на 200-250 млн грн.

«Средняя себестоимость угля на украинских государственных шахтах на сегодня составляет около 2 000 грн/т, а шахтеры продают его по 1 200 грн/т, таким образом, у угольщиков попросту нет средств для оплаты электричества. Вырученных денег от реализации угля недостаточно даже на фонд оплаты труда», - считает эксперт Юрий Саква.

Однако экс-член Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг Андрей Герус придерживается другого мнения. «Как по мне, то себестоимость - это очень субъективно. В документах можно нарисовать любую себестоимость – это несложно. Куда важнее обратить внимание на рыночную цену угля. К примеру, посмотреть, сколько уголь стоит в Польше. Если там его цена 40 долларов, то почему у нас - 60 долларов?», - отметил Герус.

Не стоит забывать, что угольный сектор годами оставался одним из самых коррупционных и дотационных. Миллиарды гривен вместо инвестиций в энергоэффективность и современное оборудование попросту разворовывались. Ситуация не изменилась и после Революции достоинства.

Кто, кому и сколько

В долгах, как в шелках, погрязли не только госшахты, но и многие бюджетные предприятия и учреждения. Главная причина - государство вовремя не оплачивает субсидии и льготы для населения, а также не финансирует в полной мере предприятия и сектор госуправления.

Вслед за госсектором не платить за электроэнергию начал привыкать и частный сектор. В частности, химики пользовались электроэнергией в долг на сумму 1,048 млрд грн, машиностроители – 602,4 млн грн, а металлурги – 479 млн грн. Даже меткомбинаты Ахметова ищут причину, чтобы не платить за электроэнергию. И это с учетом того, что значительная часть отечественной энергетики находится в его руках. К примеру, в мае 2015 года гендиректор «Запорожстали» Ростислав Шурма заявил, что у завода нет средств на оплату электроэнергии, потому что «Запорожстали» не возвращают НДС.

Поднимаясь на уровень выше по финансовой лестнице рынка электроэнергии, следует вспомнить о долгах энергопоставляющих компаний (облэнерго) перед госпредприятием «Энергорынок».

В некоторых случаях непрозрачная работа облэнерго обращает на себя внимание властей. Например, в феврале первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Домбровский обвинил менеджмент некоторых облэнерго в том, что они «нагло, цинично просто выводят деньги в сторону и средства не попадают в энергорынок».

В итоге долги поставщиков перед «Энергорынком» достигли 26,225 млрд грн.

В свою очередь «Энергорынок» недоплачивает деньги генерирующим компаниям. По данным Минэнергоугля, на 1 мая 2016 года «Энергорынок» задолжал «Энергоатому» 12,266 млдр грн, компаниям-операторам ТЭС и ТЭЦ – 10,094 млдр грн, производителям электроэнергии из альтернативных источников – 1,042 млрд грн, гидрогенерации – 906,2 млн грн и другим производителям – 4,647 млрд грн. Кроме этого, по оценкам Юрия Саквы, общая сумма кредитов «Энергорынка» перед «Ощадбанком» составляет около 8 млрд грн.

Последствия бездеятельности

Активная динамика роста долгов ведет ко многим негативным последствиям. Во-первых, наличие цепочки долгов на рынке мешает его реформированию. Ведь еще предыдущие правительства обязались внедрить новую модель рынка электроэнергии – модель двусторонних контрактов и балансирующего рынка, согласно чему генерация сможет напрямую продавать электричество поставщикам (облэнерго и независимым компаниям). Такая структура будет более рыночной, поскольку цены станут формироваться под влиянием спроса и предложения, а не решения Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг. «Рост задолженности игроков на рынке электроэнергии является барьером для перехода к более конкурентным отношениям», - оценила ситуацию начальник второго управления исследований и расследований Антимонопольного комитета Украины Татьяна Кулишова. Также планируется ликвидировать оптового покупателя и продавца – «Энергорынок». В этой связи возникает логичный вопрос - как можно ликвидировать компанию с такими суммами долгов и возможными претензиями со стороны ее кредиторов («Ощадбанк») и генерирующих компаний?

Наличие постоянно растущей задолженности и отсутствие ее решения со стороны государства стимулирует недобросовестных участников рынка вступать в сговор и формировать фиктивную задолженность, что ведет к новому витку роста тарифов и увеличению суммы долгов на рынке электроэнергии.

Миллиардные долги несут угрозу, что кредиторы (например, банки), наблюдая необратимый рост долгов, могут потребовать свои деньги у участников рынка через суд. Это приведет к блокированию счетов генерирующих компаний. Те, в свою очередь, могут подать иски против «Энергорынка», а тот - к облэнерго, и цепь взаимных претензий может замкнуться на потребителях.

Спасательный круг

Для решения создавшейся проблемы долгов и неплатежей была создана рабочая группа из представителей компаний, Минэнергоугля и Нацкомиссии по разработке законопроекта «О стабилизации расчетов на Оптовом рынке электрической энергии Украины». Также при совете рынка работает рабочая группа по вопросам обеспечения выполнения финансовых обязательств между участниками рынка.

19 апреля концепция законопроекта была представлена на рассмотрение. Согласно ей, 5 млрд грн на протяжении 2016 года будут ликвидированы взаиморасчетами; 12,4 млрд грн неликвидной задолженности – с 1 января по 1 июля 2017 года будут аннулированы путем списания по разным алгоритмам; 9,6 млрд – с 1 августа по 30 сентября 2017 года путем включения в тариф на передачу электроэнергии для облэнерго (или по средствам стимулирующего тарифообразования, которое еще в процессе внедрения); последний этап – до конца 2017 года предполагается списание остатка кредиторской и дебиторской задолженности «Энергорынка».

Предложенные алгоритмы взаиморасчетов предполагают субвенцию в размере 2,6 млрд грн из госбюджета в местные бюджеты, далее по цепочке водоканал – облэнерго - «Энергорынок» - генерация - шахты, эти деньги снова должны вернуться с государственную казну. Также круговым путем должны проследовать еще 2 млрд грн через Минэнергоугля и госшахты, еще 0,4 млрд грн – через органы исполнительной власти и госпредпрития. Таким образом, в целом планируется ликвидировать 27 млрд грн долгов, которые были по состоянию на 1 марта 2016 года, когда и начал разрабатываться законопроект. Также данной концепцией предложено использовать предоплату за электроэнергию для юридических лиц. Разработчикам концепции стоит поторопиться, поскольку уже сегодня их идея отстаёт от реальности на 2 млрд грн, а еще нужно пройти все согласования заинтересованных сторон, голосование в Кабмине и парламенте.

Алгоритм погашения круговой задолженности на рынке электроэнергии, предложенный НКРЭКУ, проанализировал бывший член регулятора, а также исполнительный директор ConcordCapital Андрей Герус. По его мнению, последствием внедрения такого алгоритма станет рост тарифов. Например, введение стимулирующего тарифообразования для облэнерго – это дополнительные затраты в размере 12 млрд грн (для всех компаний), что повысит тариф на 10%, погашение безнадежной задолженности некоторых потребителей – это еще 10 млрд грн, или 10% к тарифу. Также Герус считает, что регулятор поднимет тарифы для промышленности, что только усугубит проблему перекрестного субсидирования, при котором в тариф для промышленности включают дотационные сертификаты (компенсацию) для покрытия расходов облэнерго при поставках электроэнергии населению.

По мнению Юрия Саквы, для выхода из сложившегося долгового круга, первым делом необходимо возобновление 100% финансовой дисциплины всех участников рынка. Кроме того, государство должно стать самым дисциплинированным потребителем, а именно - сектор госуправления и водоканалы. При этом само государство должно вовремя и в полной мере осуществлять выплата субсидий и льгот. Следующим этапом должно стать проведение взаимозачета по долгам участников рынка. «Но пока не будет восстановлена полная финансовая дисциплина, нет смысла проводить взаимозачет», - подчеркивают эксперты.

Дмитрий Сидоров