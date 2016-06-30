Мировые цены на нефть вернулись к падению

Мировые цены на нефть в четверг демонстрируют коррекционное снижение, вызванное фиксацией прибыли инвесторами после значительного ралли днем ранее на фоне данных Минэнерго США о сокращении запасов "черного золота" в стране, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 08:07 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 1,07% - до 50,76 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,94% - до 49,41 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЭкспорт иранской нефти после снятия санкций вырос втрое

В среду министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 24 июня, сократились на 4,1 миллиона баррелей - до 526,6 миллиона баррелей. Показатель превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших снижение лишь на 2,365 миллиона баррелей.

"На этом фоне мировые цены на нефть, упавшие на 6% на прошлой неделе после решения Великобритании выйти из ЕС (Brexit), ускорили рост. С начала недели "черное золото" торговалось в плюсе на ослаблении опасений за последствия Brexit для мировой экономики. А при поддержке данных от Минэнерго США нефть марки Brent впервые с 23 июня, дня проведения референдума по Brexit, поднялась выше 51 доллар за баррель, полностью компенсировав свои потери", - отмечает издание.

В четверг на нефтяном рынке наблюдается коррекция, - инвесторы решили зафиксировать полученную прибыль. "Ночью был большой отскок (цен на нефть - ред.) Это стало хорошей возможностью для некоторых людей зафиксировать прибыль, поскольку рабочая неделя подходит к концу", - цитирует издание The Wall Street Journal менеджера по работе с клиентами OM Financial Стюарта Ива (Stuart Ive).