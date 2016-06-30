Россиянам советуют привыкать к низким ценам на нефть

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что не следует ожидать возврата высоких нефтяных цен, сообщает Росбалт.

"Оптимистические целевые прогнозы надо связывать не с растущей ценой на нефть и газ. Российская экономика должна научиться жить в условиях пониженных нефтяных и газовых цен. Необходимо научиться связывать прогнозы с собственными действиями по структурной перестройке экономик", - заявила она.

Понижательное давление на мировые нефтяные цены будет оказывать и появление новых технологий добычи сланцевой нефти, и получения других видов энергии.

Читайте такжеРФ из-за низких цен на нефть может потратить из резервного фонда больше денег, чем планировала

Кроме того, глава Центробанка РФ считает, что ОПЕК в результате сланцевой революции в США в значительной мере потерял влияние на нефтяные цены.

Сегодня утром мировые цены на "черное золото" демонстрировали разнонаправленную динамику в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. Так, фьючерсы на нефть эталонной марки Brent с поставкой в августе на Лондонской бирже ICE Futures поднялись на 1,2% до 50,71 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились на 0,94% до 49,41 доллара за баррель.

При этом нефть Brent дорожала на данных о запасах нефти на американском рынке, которые могут свидетельствовать о тенденции к восстановлению баланса между спросом и предложением на мировом рынке углеводородов. При этом паника среди инвесторов, последовавшая за решением Великобритании покинуть ЕС, сходит на нет.