Украина возобновила ж/д перевозки угля с оккупированной территории - Черныш

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

Он отметил, что пассажирских перевозок не существует и речь идет о грузоперевозках.

"Речь идет о перевозке угля, который в стране необходим, особенно в период жары, когда все включают кондиционеры", - уточнил министр.

Читайте такжеУголь из зоны АТО: СМИ рассказали о нелегальной торговле топливом, которая обогащает главарей "ДНР/ЛНР"

По словам Черныша, грузоперевозки возобновлены на некоторых участках неподалёку от линии соприкосновения.

Он подчеркнул, что о полном обеспечении безопасности перевозок речь не идет, поскольку идут боевые действия, но "за счет усилий специальной мониторинговой миссии и договоренностей на уровне государств Украины и России в Минске можно обеспечить относительно безопасность на некоторых перегонах, где перевозится уголь".

Вместе с тем, руководитель пресс-службы компании "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина в комментарии УНИАН сообщила, что поставки угля из неподконтрольной украинским властям территории Донбасса остаются крайне нестабильными, а поставляемый уголь практически сразу же сжигается на ТЭС.

"Этот объём не позволяет пополнять склады ТЭС. Уголь по сути сжигается с колёс", - отметила Милютина.

Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе, Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Данную марку угля на захваченной боевиками территории в настоящее время добывают лишь шахты компании ДТЭК Рината Ахметова. Однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются.

По данным госкомпании "Укрэнерго", запасы дефицитной антрацитовой марки угля на складах украинских теплоэлектростанций с 21 по 29 июня сократились на 17,5% – до 334,6 тысячи тонн с 405,4 тысячи тонн. Существующие запасы антрацита являются минимальными с начала июня 2015 года, когда на складах ТЭС находилось свыше 300 тысяч тонн дефицитного топлива.