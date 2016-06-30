"Нафтогаз" хочет начать импорт газа для закачки в хранилища в июле - Коболев

Национальна акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в первой декаде июля существенно нарастить импортные закупки газа для закачки в подземные хранилища для прохождения предстоящего отопительного сезона.

Об этом на Энергетической конференции сказал журналистам глава компании Андрей Коболев.

"Мы планируем возобновить импорт газа в июле. Точную дату не называем, но думаю, что это будет первая декада", - сказал он.

При этом Коболев отметил, что "Нафтогаз" ведет переговоры о закупках газа как из стран Европы, так и из России.

Читайте также"Нафтогаз" планирует до холодов накопить не менее 14 миллиардов кубов газа

"В зависимости от ценового предложения будем выбирать", - уточнил топ-менеджер.

"Нафтогаз" начнет закупать газ для закачки в хранилища за собственные средства и рассчитывает после 20 июля проводить закупки за счет кредита ЕБРР, с которым компания сейчас утверждает все необходимые условия закупок.

Как рассказал Коболев, существует вероятность того, что часть кредита от ЕБРР (общая сумма 300 миллионов евро) можно будет направить на закупку газа у России, но лишь при подходящем ценовом предложении.

Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы «голубого топлива» в хранилищах. "Нафтогаз Украины" до начала предстоящего отопительного сезона планирует накопить в подземных хранилищах не менее 14 млрд куб. м газа. Запасы газа в хранилищах с 20 по 27 июня увеличились на 1,4%, или на 133 млн кубометров, - до 9,626 млрд куб. м с 9,493 млрд куб. м.