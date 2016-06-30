"Нафтогаз" ожидает снижения потребления газа в отопительный сезон на 10%

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" прогнозирует снижение потребления газа населением и предприятиями теплокоммунэнерго в предстоящем отопительном сезоне на 10 процентов по сравнению с объемами прошлого отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам глава компании Андрей Коболев.

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"Мы адаптировали наш прогноз к реалиям прошлого года. Мы видим снижение потребления газа в непроизводственной сфере, то есть социальной... Я думаю, что при такой же температуре, как в прошлом году, можно ожидать снижения не менее 10 процентов", - сказал Коболев.

По его словам, снижение потребления энергоресурсов будет происходить как за счет мер по повышению энергоэффективности, так и за счет существенной экономии газа населением, поскольку стоимость этого товара стала рыночной.

Вместе с тем Коболев сообщил, что в таких условиях компания рассчитывает накопить к началу отопительного сезона не менее 14 миллиардов кубометров газа и при благоприятных погодных условиях данных запасов должно хватить, чтобы Украина не закачивала в хранилище больше газа, чем это будет необходимо.