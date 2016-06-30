Кабмин рассчитывает на принятие закона о рынке электроэнергии осенью

Кабинет министров Украины рассчитывает, что закон о рынке электроэнергии, проект которого на текущий момент проходит стадию обсуждения, будет окончательно принят осенью текущего года.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе работы Энергетического форума в Киеве.

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"Закон о рынке электроэнергии - мы рассчитываем, что парламент примет его осенью. Это один из первостепенных законопроектов", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля текущего года Кабмин Арсения Яценюка в рамках реформы энергетического сектора Украины начал разработку новой модели функционирования рынка электроэнергии, основными принципами которого должна была стать высокая конкуренция и легкость доступа к электросетям. В конце марта Кабмин представил проект закона об упрощении доступа к электросетям на обсуждение в комитеты Верховной Рады.

В апреле - в связи со сменой правительства - проект закона был отозван и повторно внесен на рассмотрение парламента.