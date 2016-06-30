Коболев осенью ожидает $500 миллионов кредита от Всемирного банка на закупку газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" рассчитывает на принятие решения Всемирным банком о выделении осенью 500 млн долларов кредитных средств, которые будут использоваться для финансирования поставок природного газа в Украину.

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Об этом на Энергетической конференции сказал журналистам глава компании Андрей Коболев.

«От Всемирного банка мы ожидаем получить (кредит — УНИАН) в сентябре - октябре», - сказал Коболев.

Ранее Коболев заявил, что «Нафтогаз» планирует в первой декаде июля существенно нарастить импортные закупки газа для закачки в подземные хранилища для прохождения предстоящего отопительного сезона.

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«Мы планируем возобновить импорт газа в июле. Точную дату не называем, но думаю, что это будет первая декада», - сказал он.

При этом Коболев отметил, что «Нафтогаз» ведет переговоры о закупках газа как из стран Европы, так и из России.

«В зависимости от ценового предложения будем выбирать», - уточнил топ-менеджер.

«Нафтогаз» начнет закупать газ для закачки в хранилища за собственные средства и рассчитывает после 20 июля проводить закупки за счет кредита ЕБРР, с которым компания сейчас утверждает все необходимые условия закупок.

Как рассказал Коболев, существует вероятность того, что часть кредита от ЕБРР (общая сумма 300 млн евро) можно будет направить на закупку газа у России, но лишь при подходящем ценовом предложении.

В настоящее время Украина импортирует газ из Словакии и Венгрии в объеме 1 млн кубометров в сутки.

Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы голубого топлива в хранилищах. "Нафтогаз Украины" до начала предстоящего отопительного сезона планирует накопить в подземных хранилищах не менее 14 млрд куб. м газа. Запасы газа в хранилищах с 20 по 27 июня увеличились на 1,4%, или на 133 млн кубометров, - до 9,626 млрд куб. м с 9,493 млрд куб. м.