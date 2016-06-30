НКРЭКУ назвал сроки перевода части облэнерго и теплокоммунэнерго на стимулирующее тарифообразование

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует с октября перевести на стимулирующее тарифообразование до 8 облэнерго.

Об этом сообщил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"По нашим ожиданиям, это будет до 8 компаний – это те компании, которые уже сделали оценку и технически готовы", - сказал Вовк.

По его словам, в числе этих облэнерго могут быть "Киевоблэнерго", "Винницаоблэнерго", "Львовоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Кировоградоблэнерго" и "ДТЭК Днепрооблэнерго".

Кроме того, НКРЭКУ планирует с июля 2017 года перевести на стимулирующее тарифообразование 5 теплокоммунэнерго (ТКЭ), что станет пилотным проектом для дальнейшего перевода других ТКЭ.

"Уже разработан детальный план по переводу ТКЭ на стимулирующее тарифообразование. Согласно этому плану с 1.07.2017 года у нас должно быть 5 пилотных предприятий, которые перейдут на такой механизм", - сказал Вовк.

Также глава НКРЭКУ отметил важность такого перехода для преодоления задолженности ТКЭ перед национальным нефтегазовым холдингом "Нафтогаз Украины".

"Главным инструментом для преодоления задолженности теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом Украины" должно стать введение стимулирующего тарифообразования для теплокоммунэнерго. К тому же, такой подходит позволит инвестировать в тепловые сети и снизить потери тепловой энергии", - отметил Вовк.

По его мнению, механизм стимулирующего тарифообразования позволит снизить нагрузку на конечного потребителя.

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Как сообщал УНИАН, в конце 2015 года НКРЭКУ подала в Кабмин законопроект, которым предлагается отказаться от устаревшей методики расчета тарифов на услуги естественных монополий и перейти к европейскому стимулирующему регулированию. Новый подход будет учитывать объем вложенных инвестиций предприятий, возможности их возврата и окупаемые затраты на производство услуг.

Данный законопроект прописывает условия перехода на стимулирующее тарифообразование и предусматривает учет в тарифе стоимости регулируемой базы активов. Кроме того, планируется проведение мониторинга сокращения объемов использования природного газа в теплоэнергетике.

10 декабря 2015 года Кабинет министров Украины поддержал этот законопроект.

По данным "Нафтогаза Украины", по состоянию на 29 июня 2016 года долги ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей за приобретенный природный газ перед холдингом составляют около 21 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3, 5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель (электроэнергия, тепловая энергия и другие), и стимулирование эффективности расходов распределительных (поставляющих) компаний. Данным механизмом предусматривается установление величины необходимого дохода, а также мотивация компаний к снижению расходов и потерь энергоносителя в сетях.