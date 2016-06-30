Нефть ОПЕК подорожала более чем на 3%

Цена нефтяной корзины ОПЕК 29 июня поднялась на 1,36 доллара, или на 3,05%, до 45,82 доллара за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она составляла 44,46 доллара за баррель, сообщает Росбалт со ссылкой на сайт картеля.

"Сегодня утром мировые цены на "черное золото" демонстрировали разнонаправленную динамику в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. Так, фьючерсы на нефть эталонной марки Brent с поставкой в августе на Лондонской бирже ICE Futures поднялись на 1,2% до 50,71 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились на 0,94% до 49,41 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Нефть Brent дорожала на данных о запасах нефти на американском рынке, которые могут свидетельствовать о тенденции к восстановлению баланса между спросом и предложением на мировом рынке углеводородов. При этом паника среди инвесторов, последовавшая за решением Великобритании покинуть ЕС, сходит на нет.

Термин "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года. Нефтяная корзина — это условная смесь, составленная из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 13 стран картеля. Историческим максимумом для корзины картеля является ценовая отметка 140,73 доллара за баррель, зафиксированная 3 июля 2008 год.

Нефтяная корзина ОПЕК является одним из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка нефти.