В России назвали цену газа для Украины - $167,6

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

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"Цена для Украины по формуле цены по контакту, который был подписан в 2009 году, составляет 167,57 долл. - третий квартал", - сказал он.

По его словам, предварительный счёт НАК "Нафтагаз Украины" выставлен и для возобновления поставок всего-навсего нужно сделать предоплату.

"Газпром" гарантированно поставит нашим украинским коллегам газа столько, сколько его будет оплачено", - сказал Миллер.

Глава "Газпрома" заявил, что украинская сторона ставит вопрос о подписании дополнений к действующему контракту.

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По его словам, действующий контракт не требует никаких дополнений, чтобы возобновить поставки в Украину - достаточно сделать предоплату.

"Цена газа является ниже, чем на европейских торговых площадках, в настоящее время по нашему контракту. Покупка нашего российского газа для Украины является выгодной", - сказал Миллер.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Нафтогаз» планирует в первой декаде июля существенно нарастить импортные закупки газа для закачки в подземные хранилища для прохождения предстоящего отопительного сезона.

При этом Коболев отметил, что «Нафтогаз» ведет переговоры о закупках газа как из стран Европы, так и из России, и будет выбирать поставщика «в зависимости от ценового предложения».