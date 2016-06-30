Миллер ожидает, что Украина закупит 3 миллиарда кубов российского газа

Украина в третьем квартале готова закупить у российского «Газпрома» 3 млрд куб. м газа.

Читайте такжеВ России назвали цену газа для Украины - $167,6

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Объёмы, которые наши украинские коллеги заявляют сейчас на третий квартал, достаточно значительные - 3 млрд кубометров газа", - сказал он.

По словам Миллера, эти объёмы оправданны, поскольку закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) проводится более низкими темпами, чем в предыдущие годы, и сегодня отставание от графика предыдущих двух лет составляет 2,22 млрд куб. м.

"Это очень большая величина. Это значит, что Украина ежесуточно себе создаёт на ближайшее будущее ситуацию, когда каждые сутки перед окончанием закачки нужно будет увеличивать суточный объем закачки", - сказал он.

Читайте также"Нафтогаз" хочет начать импорт газа для закачки в хранилища в июле - Коболев

Глава "Газпрома" добавил, что сейчас в ПХГ закачивается около 20 млн куб. м в сутки, а для того, чтобы выйти на 17 млрд куб. м на начало отопительного сезона, Украина должна ежесуточно закачивать почти 160 млн куб. м газа.

"3 млрд кубометров, заявленные на третий квартал, - цифра понятная, обоснованная, цена абсолютно конкурентноспособная", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы «голубого топлива» в хранилищах. "Нафтогаз Украины" до начала предстоящего отопительного сезона планирует накопить в подземных хранилищах не менее 14 млрд куб. м газа. Запасы газа в хранилищах с 20 по 27 июня увеличились на 1,4%, или на 133 млн кубометров, - до 9,626 млрд куб. м с 9,493 млрд куб. м.

В настоящее время Украина импортирует газ из Словакии и Венгрии в объеме 1 млн кубометров ежесуточно.