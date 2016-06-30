Украина и Болгария осуждают строительство газопровода "Северный поток-2"

Украина и Болгария солидарны в своих позициях относительно энергетической независимости региона Восточной Европы и осуждают строительство второй ветки российского газопровода «Северный поток-2», который является альтернативным украинскому маршрутом доставки газа в Европу.

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Как сообщили в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко, об этом шла речь в ходе переговоров между Порошенко и главой болгарского правительства Бойко Борисовым.

«Важной темой встречи стало взаимодействие Украины и Болгарии по укреплению энергетической независимости региона, в частности диверсификации маршрутов поставок природного газа в двух государств. Собеседники осудили строительство «Северного потока-2», - сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток - 2». В октябре 2015 года президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода «Ухта – Торжок-2», который обеспечит поставки газа по газопроводу «Северный поток - 2» для поставок газа из России в Европейский Союз в обход Украины.

Вместе с тем в то время глава украинского правительства Арсений Яценюк отмечал, что если Россия и некоторые западные компании построят «Северный поток - 2», это лишит Украину 2 млрд долл. прибыли, Словакию – 0,8 млрд долл., Польшу – 0,4 млрд долл., а также лишит ЕС реальной энергетической независимости.