Миллер заявил, что "Газпром" поставил на оккупированный Донбасс газа на $718 миллионов

Глава российского газового монополиста компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания поставила на оккупированный Донбасс газа на 718,5 млн долл. по контракту с НАК «Нафтогаз Украины».

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Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос УНИАН, сколько еще компания намерена поставлять газ на оккупированный Донбасс бесплатно.

«Что касается юго-востока Украины и поставки газа - у нас есть только один контракт в Украину 2009 года, где определены точки входа подачи газа в Украину, в том числе точки входа на юго-востоке Украины. Никаких других документов с «Газпромом» по изменению пунктов входа в Украину не подписано», - сказал Миллер.

По его словам, поставки газа на оккупированный Донбасс осуществляются по этому контакту так же, как и в другие регионы Украины.

«Сумма на сегодняшний день накопилась в 718,5 млн долларов», - подытожил он.

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При этом Миллер подчеркнул, что «Газпром» не подал эту сумму для взыскания через арбитраж.

«В настоящее время этот счёт в Стокгольмском арбитраже не предъявлен», - сказал глава «Газпрома».

Как сообщал УНИАН, Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма проведет в конце ноября – начале декабря 2016 года устные слушания по искам госхолдинга «Нафтогаз Украины» и российского монополиста «Газпрома» об условиях контракта о транзите природного газа через территорию Украины (в 2009-2019 годах) и пересмотре цены на российское топливо. Вынесение решения арбитрами планируется до конца января 2017 года.

«Нафтогаз» с весны 2014 года судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа. Также «Нафтогаз» намерен судиться с Россией по поводу потери своих активов в Крыму в результате аннексии полуострова.

«Газпром» также увеличил исковые требования к «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже с 29,2 млрд до 31,759 млрд долларов.

Украина хочет пересмотреть в целом условия газового контракта с «Газпромом» от 2009 года.