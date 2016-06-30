Иран отвоевывает свою долю рынка: отправил в Польшу первый после санкций танкер с нефтью

Крупнотоннажный танкер с иранской нефтью направляется в польский порт Гданьск на Балтийском море, сообщили Рейтер источники в торговой отрасли и показали данные системы слежения за морскими судами.

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Тегеран продолжает отвоевывать свою долю рынка после снятия западных санкций.

Неизвестно, являются ли покупателями этого груза польские нефтеперерабатывающие компании PKN Orlen или Grupa Lotos, и останется ли нефть в Польше или будет транспортирована в Германию, которая связана с Гданьском посредством трубопровода.

Независимо от конечного пункта назначения, это первое судно, которое везет иранскую нефть на рынки Балтийского моря, с тех пор, как в январе с Тегерана были сняты санкции ООН в обмен на ограничение ядерной программы. Это обостряет борьбу за долю рынка между ведущими производителями нефти, включая Россию и Саудовскую Аравию.