Глава "Нафтогаза" оценил стоимость поставок газа от "Газпрома" в третьем квартале в $173

Об этом сообщил глава правления Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«На сегодня мы рассматриваем возможность покупки природного газа у «Газпрома». Реальная цена на этот газ будет выше (чем ранее озвученных 167,5 долл. за 1 тыс. куб. метров – УНИАН), поскольку та формула, что заложена в «контракте Тимошенко» предусматривает корректировку на калорийность. Цена будет не менее 172, а может и 175 долл. за 1 тыс. куб. метров в зависимости от того, газ какой калорийности нам предоставит «Газпром». Поэтому корректно говорить о цене в 173 долл. за 1 тыс. куб. метров», - сказал Коболев.

Коболев отметил некоторые недостатки сотрудничества с «Газпромом».

«Согласно контракта, мы не можем контролировать калорийность и это исключительно вопрос россиян. Кроме того, мы обязаны сделать значительную предоплату за завышенный объем, который на данный момент нам не нужен. Также у «Газпрома» нет четко установленных обязательств касательно графика поставки газа», - добавил глава «Нафтогаза Украины».

Ввиду наличия значительных недостатков действующего контракта, «Нафтогаз» предложил «Газпрому» прописать условия возможной поставки в дополнительном соглашении.

«Мы направили письмо главе «Газпрома» Алексею Миллеру подписать дополнительное соглашение, которое позволит нам работать по этому контракту. Также мы готовы рассмотреть другие предложения от «Газпрома», но в тоже время мы ведем переговоры с европейскими компаниями», - отметил Коболев.

«Предложения как с российской стороны, так и с европейской очень близки по своему уровню», - подчеркнул Коболев, дополнив, что «Нафтогаз» ведет переговоры об импорте по всем направлениям на третий квартал в размере 3 млрд куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2016 года импортировал из стран Европейского Союза природный газ по средневзвешенной цене 198 долл. за тыс. куб. м, что на 34% меньше, чем в первом квартале 2015 года.

Основными поставщиками в этот период выступали Польша, Венгрия и Словакия. По словам министра энергетики Игоря Насалика, Украина возобновит импорт газа из России лишь в случае предложения «Газпромом» приемлемой цены на топливо.

7 июня «Нафтогаз Украины» обратился с письмом к «Газпрому» о том, что считает экономически обоснованной цену на газ от «Газпрома» на уровне «хаб минус транспорт», то есть цену «Газпрома» на восточной границе Украины без учета стоимости его транзита до европейского хаба.

Согласно данным пресс-службы, «Нафтогаз» покупает газ у европейских поставщиков по формуле «хаб плюс транспорт» (транспорт – доставка до европейского хаба по территории Украины и стран ЕС). Если «Газпром» сможет предложить цену, которая будет ниже цены европейских поставщиков, тогда она будет рассмотрена «Нафтогазом».

8 июня «Нафтогаз Украины» обратился с письмом к «Газпрому», в котором предложил рассмотреть дополнительное соглашение, которое позволит закупать «Нафтогазу» не гарантированных 3 млрд куб. м газа в месяц по условиям действующего контракта, а только необходимый для Украины объем.

30 июня глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что цена газа, который российский монополист поставит в Украину в третьем квартале 2016 года, составит 167,57 долл. за тыс. куб. м. По его словам, предварительный счёт НАК "Нафтагаз Украины" выставлен и для возобновления поставок всего-навсего нужно сделать предоплату. Также Миллер заявил, что украинская сторона ставит вопрос о подписании дополнений к действующему контракту.