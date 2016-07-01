Транзит российского газа ежегодно приносит Украине $2 миллиарда - Коболев

Об этом в интервью «5-му каналу» сообщил глава правления Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«На сегодня стоит задача удержать объемы транзита российского газа. Напомню, что на сегодня этот вид бизнеса приносит Украине, как государству, 2 млрд долл. в год», - сказал Коболев.

Также, по мнению Коболева, одним из шагов для удержания транзита российского газа должно стать выделение функции магистрального транспорта газа в отдельную компанию.

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м, за 2015 год - увеличился по сравнению с 2014 годом на 8% - до 67,1 млрд куб м.

По данным оператора газотранспортной системы Украины – компании «Укртрансгаз», транзит газа через украинскую газотранспортную систему за январь-май 2016 года вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 31,4 млрд куб. м.

Транзит газа через территорию Украины в Европейский Союз, Молдову и Турцию в первой половине мая 2016 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% - до 3,2 млрд куб. м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.