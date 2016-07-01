Стоимость нефти Brent вновь превысила $50

Мировые цены на нефть в пятницу умеренно растут на фоне сообщения Минэнерго США о сокращении добычи "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 07.33 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,7% - до 50,06 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,62%, до 48,63 доллара за баррель.

По данным Минэнерго, опубликованным в четверг, добыча нефти в США в апреле упала по сравнению с мартом на 2,1%, до 8,933 миллиона баррелей в сутки. Общий объем добычи в апреле составил 267,979 миллиона баррелей, что на 5,2% меньше показателя марта. С января по апрель текущего года объем добычи нефти в стране составил 1,102 миллиарда баррелей, или 9,109 миллиона баррелей в сутки, передает Прайм.

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"Снижение поставок нефти из США, безусловно, оказывает поддержку (цене этого сырья – ред.). Но нефтяной рынок ждет более значительных сокращений производства, и пока это не произойдет, любое сильное ралли цен на нефть не будет устойчивым", - сказал агентству Блумберг аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс.

Немного подешевевший доллар также оказывает поддержку нефтяному рынку, поскольку цены сырья привязаны к американской валюте, и более слабый доллар делает нефтепродукты дешевле для держателей иностранных валют. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,04%, до 95,92 пункта.