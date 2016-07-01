Кабмин обещает через неделю обнародовать формулу цены на электроэнергию в Украине

Кабинет министров Украины намерен в следующую среду, 6 июля, представить расчеты формулы цены на уголь и электроэнергию в Украине, сообщил в ходе заседания правительства первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

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Он отметил, что по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана в правительстве прошло специальное заседание при участии всех профильных министерств и служб, курирующих работу рынка электроэнергии и добычи угля. Обсуждались вопросы формирования себестоимости угля, реальной формулы цены электроэнергии и реальной оценки баланса рынка электроэнергии до 1 января 2017 года.

«Во вторник (5 июля - УНИАН) службы должны ответить, какой будет прозрачная формула, как формируется рынок электроэнергии, и в среду (6 июля - УНИАН) будет сделан публичный вывод, который будет представлен правительству, - сказал Кубив. - Формула должна отображать цену, и никто не должен платить лишнего».

Как сообщал УНИАН, 24 июня Гройсман поручил Минэнергоугля и другим профильным министерствам рассмотреть целесообразность использования формулы "Роттердам плюс" при закупке угля и представить свои выводы в течение недели.