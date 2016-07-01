Украина в июне сократила импорт газа из ЕС в 5 раз

Весь объем голубого топлива поступал с территории Европы, его транспортировки обеспечили два трейдера. Об этом говорится в сообщении госкомпании «Укртрансгаз».

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За этот период потребление голубого топлива в Украине составил 1 млрд куб. м, что почти на одном уровне с прошлогодними показателями.

В мае импортные поставки газа в Украину осуществляли 9 трейдеров, а в апреле - 12.

Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ, и с 7 апреля начала пополнять объемы «голубого топлива» в хранилищах. ”Нафтогаз Украины” на начало следующего отопительного сезона планирует накопить в подземных хранилищах не менее 14 млрд куб. м газа. Запасы газа в хранилищах с 20 по 27 июня увеличились на 1,4%, или на 133 млн кубометров - до 9,626 млрд куб. м с 9,493 млрд куб. м.

«Нафтогаз Украины» планирует в первой декаде июля существенно нарастить импортные закупки газа для закачки в подземные хранилища на следующий отопительный сезон.