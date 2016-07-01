Фискальная служба арестовала имущество "Укргазвыдобування" на 600 миллионов

Государственная фискальная служба Украины наложила арест на имущество крупнейшей в Украине газодобывающей компании «Укргазвыдобування» на сумму почти 600 млн грн, сообщает пресс-служба компании.

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«В адрес «Укргазвыдобування» от налоговых органов поступают решения об описи имущества общества как участника договоров о совместной деятельности (СД) в связи с наличием налогового долга в пределах этих договоров. На сегодня сумма описания достигает почти 600 млн грн», - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что по условиям действующих договоров о совместной деятельности «Укргазвыдобування» не несет ответственности за ведение бухгалтерского и налогового учета оператора такой совместной деятельности, а значит, не может влиять на уплату им налоговых обязательств.

С целью минимизации рисков неуплаты налоговых обязательств операторами СД, «Укргазвыдобування» неоднократно обращалось в налоговые органы и к операторам СД с ходатайством предоставить информацию по уплате налогов или наличию долга перед бюджетом.

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«К сожалению, компания не всегда получала ответы на свои запросы в налоговые органы, а операторы СД предоставляли «Укргазвыдобування» справки налоговых органов об отсутствии какой-либо задолженности», - подчеркивается в сообщении.

По словам директора по правовым вопросам «Укргазвыдобування» Елены Кобец, госкомпания фиксировала невыполнение операторами планов добычи, нарушения инвестиционных обязательств, но не располагала информацией об их дисциплинированности в уплате налогов.

«Понимая этот риск, мы регулярно обращались ко всем операторам СД с требованиями устранить нарушения условий договоров, осуществить все необходимые платежи в бюджет. К сожалению, о существовании задолженности у операторов СД перед бюджетом, возникшей в течение 2015-2016 годов, мы можем сделать выводы только из уже имеющегося факта описи имущества УГВ по их долгам. Именно из-за отсутствия надлежащего контроля и асимметричного распределения ответственности по сделкам мы подали в суд иски о расторжении всех договоров СД», - отметила Кобец.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года народный депутат Украины Татьяна Чорновил заявила, что компания «ХАС», принадлежащая народному депутату Александру Онищенко, уклоняется от уплаты налогов при продаже природного газа, который был ею получен в рамках договоров о совместной деятельности с крупнейшей газодобывающей компанией страны «Укргазвыдобування».

В начале февраля глава «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко заявил, что хочет через суд расторгнуть почти все договоры о совместной деятельности, по которым часть месторождений компании была отдана частным инвесторам.

По его словам, в 2015 году частные инвесторы не выполнили свои обязательства по объемам инвестиций в данные месторождения, что привело к падению добычи газа на 360 млн кубометров - до 1,159 млрд кубометров.

15 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировала арест и привлечение к ответственности нардепа Онищенко, подконтрольные структуры которого реализовывали ряд незаконных схем по реализации природного газа, добытого в совместной деятельности с госкомпанией «Укргазвыдобування».

16 июня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил на рассмотрение в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины, на которую приходится около 75% всего добываемого в Украине газа. 100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».