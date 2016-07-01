Кабмин утвердил план реструктуризации "Нафтогаза": госхолдинг разделят на две компании

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу утвердил план реструктуризации Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”, предусматривающий передачу под отдельную юрисдикцию деятельности по транспортировке и хранению природного газа.

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“Постановление предусматривает план реструктуризации Национальной акционерной компании “Нафтогаз” с целью отделения деятельности по транспортировке и хранению природного газа”, - сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, представляя постановление.

При этом постановление по предложению министра экономического развития и торговли Степана Кубива не даст возможности членам наблюдательного совета разделенных компаний занимать посты в области реализации энергоресурсов.

Как сообщал УНИАН, разделение «Нафтогаза» - одна из ключевых реформ энергосектора Украины. Модель разделения НАК обсуждается с 2014 года. За этот период Минэнергоугля, а также Минэкономразвития, как основной орган власти, курирующий «Нафтогаз», представляли разные модели функционирования компании. Наиболее оптимальным, по информации Минэнергоугля, оказался последний вариант реформы госхолдинга, поданный на рассмотрение Европейского энергетического сообщества в конце апреля. Вместе с тем, детали этого решения общественности пока не представляли.

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Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В декабре 2015 года Кабинет министров Украины в рамках проведения реформы управления НАК «Нафтогаз Украины» принял новый устав компании и передал 100% акций холдинга, которые принадлежат государству, в управление Министерства экономического развития и торговли Украины.

Новый устав «Нафтогаза» является основой реформы госхолдинга, согласованной с одним из ключевых кредиторов страны – Европейским банком реконструкции и развития. Реализация этой реформы уже дала возможность получить 300 млн долл. кредита от ЕБРР, которые были потрачены на закупку 1,7 млрд куб. м газа в Европейском Союзе в 2015 году. Кредит является револьверным – с возможностью возобновления.