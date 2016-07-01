Украина уже закачала в хранилища 1,3 миллиарда кубов газа

С момента завершения отопительного сезона в Украине в апреле текущего года Украина закачала в подземные хранилища 1,3 миллиарда кубометров газа, говорится в сообщении госкомпании "Укртрансгаз".

В частности, в июне текущего года украинские газохранилища пополнились на 0,516 миллиарда кубометров, что на 8% больше, чем месяцем ранее.

По состоянию на 1 июля в подземных хранилищах газа сохраняется 9,681 миллиарда кубометров "голубого топлива".

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По оперативной информации, природный газ накапливается на 5 газохранилищах в суточном режиме 39,4 миллиона кубометров.

Напомним, в настоящее время Украина импортирует газ из Словакии и Венгрии на минимальном уровне - 1 миллион кубометров ежесуточно.

Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах. "Нафтогаз Украины" до начала предстоящего отопительного сезона планирует накопить в подземных хранилищах не менее 14 миллиардов кубометров газа.