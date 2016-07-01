Гройсман назвал неприемлемой цену на уголь по формуле "Роттердам плюс"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал неприемлемой цену угля для украинских потребителей, которая формировалась бы по формуле "Роттердам плюс" с учетом доставки топлива.

Об этом Гройсман сказал в ходе заседания правительства.

"Считаю, что схема "Роттердам плюс" - неприемлема", - сказал глава правительства, напомнив, что уже дал несколько распоряжений с требованием разобраться с такой формулой цены.

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Ранее первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив также сообщил, что на следующем заседании правительства, ориентировочно 6 июля, Кабмин представит экспертные выводы о том, как формируется себестоимость угля, а также цена на электроэнергию.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Гройсман поручил Минэнергоугля и другим профильным министерствам рассмотреть целесообразность использования формулы "Роттердам плюс" при закупке угля и представить свои выводы в течение недели.

21 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что намерен более детально разобраться с использованием формулы "Роттердам плюс" при закупке угля.