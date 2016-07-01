Украина заинтересована в закупке азербайджанской нефти и ее транзите в Европу – Зубко

Украина заинтересована в закупке азербайджанской нефти и ее транзите в Европу через отечественные нефтепроводы.

Об этом заявил сегодня вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко во время заседания совместной межправительственной азербайджанско-украинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Азербайджане, сообщает пресс-служба Минрегиона.

"Украина заинтересована в поставках азербайджанской нефти на украинские НПЗ и ее транзите по территории страны в европейские страны. Сегодня у нас созданы для этого все необходимые технические возможности. Кроме того, мы обсудили возможности инвестирования Азербайджаном в нефтегазовую отрасль Украины", - цитирует Зубко пресс-служба.

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Также, по словам вице-премьера, стороны обсудили перспективы организации поставок легких сортов нефти с использованием южной ветки нефтепровода "Дружба" в направлении нефтеперерабатывающих заводов Чехии, Словакии и Венгрии.

В сообщении отмечается, что стороны подтвердили заинтересованность в скорейшей реализации данного направления.

Как сообщал УНИАН, транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в 2015 году составил 15,153 миллиона тонн, что на 0,9% больше, чем в 2014 году.