Кабмин утвердил финплан "Укргидроэнерго" на этот год

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу утвердил финансовый план государственной компании “Укргидроэнерго” на 2016 год с размером доходов 4,84 миллиарда гривень, чистой прибылью 1,2 миллиарда гривень и тарифом на отпуск электроэнергии 0,61 гривни/кВт.

“Коротко по финансовым показателям. Средний тариф - на уровне 61 копейки. Размер запланированных доходов составляет 4,836 миллиарда гривень. Чистая прибыль в 2016 году составит 1,221 миллиарда гривень”, - сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, представляя документ.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что Кабмин на следующем заседании рассмотрит план развития гидроэнергетики на 10 лет, целью которого будет увеличение доли отрасли в энергетическом балансе.

"Гидроэлектростанции могут дать то, что так необходимо Украине, - дешевую энергию", - сказал глава правительства.

Читайте также"Укргидроэнерго" в апреле удвоило производство электроэнергии

Как сообщал УНИАН, оператор украинских гидроэлектростанций государственная компания "Укргидроэнерго" в мае текущего года произвела 1,017 миллиона кВт-ч электроэнергии, что на 67,5% больше аналогичного периода 2015 года.

Ранее Гройсман заявлял, что Украина намерена почти в два раза увеличить долю гидроэлектростанций в производстве электроэнергии - до 15,5% с нынешних 8,6%.

По словам премьера, акцент на производстве энергоресурсов из возобновляемых источников является одним из главных приоритетов работы правительства, а украинские предприятия могут обеспечить процесс повышения энергоэффективности страны необходимыми техническими средствами.

В Украине эксплуатируется 9 гидроэлектростанций на Днестре и Днепре: Киевская, Каневская, Кременчугская, Днепродзержинская, Днепровская, Каховская ГЭС, Киевская гидроаккумулирующая электростанция, Днестровская ГЭС и Днестровская ГАЭС. Оператором гидроэлектростанций является государственная компания "Укргидроэнерго". Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций составляет 5007,6 МВт.