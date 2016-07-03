Министр энергетики назначил ответственного с сомнительной репутацией за поставки антрацита из зоны АТО – СМИ

Об этом сообщает сайт «Орд.юа».

"Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на днях определил Евгения Шитилова "уполномоченным" по поставкам антрацита с временно оккупированных территорий "ЛНР" и "ДНР", - говорится в сообщении.

Также по данным источника, сразу же после назначения Шитилов объездил все временно неподконтрольные территории Луганской и Донецкой областей и договорился с боевиками о том, что теперь весь уголь из "ЛНР" и "ДНР" будет поступать в Украину через него, уплачивая комиссионный процент.

Согласно данным источника, данный уголь будет поступать на ТЭС генерирующей компании "Центрэнерго".

В ответ на это сообщение в пресс-службе Минэнергоугля отметили, что не владеют никакой информацией по этому поводу и не могут ее комментировать.

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"Мы не владеем никакой информацией по этому поводу и поэтому не можем ничего комментировать", - сообщили в пресс-службе.

Опрошенные УНИАНом эксперты на рынке также отметили, что не знают о подобном назначении.

Ранее сообщалось, что в конце 2014 года и феврале 2015 года компания "Гуд Вил", которой руководит Шитилов, выигрывала тендеры на поставку антрацитового угля для нужд Министерства обороны на сумму около 50 млн грн.

По данным Государственно реестра учреждений и организаций, адрес Шитилова, как учредителя "Гуд Вила", указан в оккупированном Донецке.

В апреле 2015 года Насалик заявлял, что хочет оставить одним из своих замов Александра Светелика и провести открытый конкурс на замещение вакантных должностей. 1 июля 2015 года Насалик сообщил, что СБУ имеет претензии к его заместителю Светелику.

В начале июня 2016 года СМИ опубликовали информацию о том, что Насалик мог выдвинуть на пост своего заместителя по вопросам угольной отрасли кандидата, который ранее являлся фигурантом многих коррупционных скандалов. После этого министр отрицал, что собирался осуществлять это назначение.

14 июня 2016 года глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что с начала июня отсутствуют поставки угля антрацитовой группы с АТО. 30 июня министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш сказал, что поставки дефицитного антрацитового угля из зоны АТО были возобновлены.