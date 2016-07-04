ОПЕК и Саудовская Аравия считают, что рынок нефти движется к балансу

Рынок нефти движется к балансу, считают министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. В воскресенье они встретились в Дахране, сообщает саудовское агентство SPA.

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На переговорах аль-Фалих и Баркиндо обменялись мнениями о ситуации на рынке нефти и согласились с тем, что цены на нее начинают укрепляться.

Глава саудовского министерства также отметил важность роли ОПЕК в поддержании стабильности нефтяных рынков. Он рассказал, что Эр-Рияд стремится удовлетворять растущий спрос на нефть и обеспечивать надежные поставки топлива. В сообщении SPA говорится, что Баркиндо, в свою очередь, «высоко оценил» качество нефтяных объектов в Саудовской Аравии и ее вклад в поддержку стабильности на рынке, передает РБК.

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Халид аль-Фалих занял пост главы Министерства энергетики в начале мая. Его министерство пришло на смену Министерству нефти Саудовской Аравии. Аль-Фалих также возглавляет крупнейшую нефтяную компанию страны Saudi Aramco.

О том, что мировой нефтяной рынок движется к балансу, в мае заявили эксперты Международного энергетического агентства (МЭА). По их мнению, он будет достигнут за счет стабилизации спроса и падения предложения из-за сокращения добычи в странах, не входящих в ОПЕК.