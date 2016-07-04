Транзит российского газа через Украину в І полугодии вырос на треть

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за январь-июнь 2016 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 38 млрд куб. м, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза», оператора газотранспортной системы Украины.

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«Транспортировка газа в Европу выросла на 31%. Уже протранспортировано почти 38 млрд кубометров», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м, за 2015 год - увеличился по сравнению с 2014 годом на 8% - до 67,1 млрд куб м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.