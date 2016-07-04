"Укртрансгаз" разделят на две компании: операторов газопроводов и подземных хранилищ

Оператор газотранспортной системы (ГТС) и одновременно подземных хранилищ природного газа «Укртрансгаз» будет разделен на две новых госкомпании – оператора ГТС «Магистральные газопроводы Украины» и оператора хранилищ газа «Подземные газохранилища Украины».

Об этом сообщает пресс-служба нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины».

Читайте такжеГлава "Нафтогаза" оценил стоимость поставок газа от "Газпрома" в третьем квартале в $173

«Предполагается создание акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины» и акционерного общества «Подземные газохранилища Украины», которым будут переданы соответствующие активы ПАО «Укртрансгаз» и 100% акций которых будут находиться в государственной собственности», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в компаниях-операторах будут внедрены стандарты корпоративного управления по принципам Организации экономического сотрудничества и развития.

«Соответствующие нормативно-правовые акты будут подготовлены на протяжении 2016-2017 годов», - также отмечается в сообщении.

Кроме того, пресс-служба сообщает о том, что согласно постановлению Кабмина о реструктуризации «Нафтогаза», газотранспортные активы будут переданы новому оператору только после вынесения Стокгольмским арбитражем окончательного решения по искам между «Нафтогазом» и российским газовым монополистом «Газпромом».

Согласно плану разделения «Нафтогаза», перед тем как передать подземные хранилища новому оператору, будет проведен глубокий экономический и технический анализ газовых хранилищ с целью определения наиболее эффективной модели их использования и управления.

Читайте такжеТранзит российского газа через Украину в І полугодии вырос на треть

Как сообщал УНИАН, разделение «Нафтогаза» - одна из ключевых реформ энергосектора Украины. Модель разделения НАК обсуждается с 2014 года. За этот период Минэнергоугля, а также Минэкономразвития, как основной орган власти, курирующий «Нафтогаз», представляли разные модели функционирования компании. Наиболее оптимальным, по информации Минэнергоугля, оказался последний вариант реформы госхолдинга, поданный на рассмотрение Европейского энергетического сообщества в конце апреля.

1 июля Кабинет министров Украины утвердил план реструктуризации «Нафтогаза Украины», предусматривающий передачу под отдельную юрисдикцию деятельности по транспортировке и хранению природного газа.

Дальнейшее обсуждение реструктуризации «Нафтогаза» (в том числе и «Укртрансгаза») намечено на 4-7 июля при участии Министерства энергетики и угольной промышленности, Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка при участии юристов, занимающихся судебным разбирательством с Россией в Стокгольмском арбитраже.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает от Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину, как с России, та и от стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В декабре 2015 года Кабинет министров Украины в рамках проведения реформы управления НАК «Нафтогаз Украины» принял новый устав компании и передал 100% акций холдинга, которые принадлежат государству, в управление Министерства экономического развития и торговли Украины.