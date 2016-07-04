Украина за полгода сократила потребление газа почти на 13%

Украина в январе-июне 2016 года сократила потребление природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 12,5% - до 16,1 млрд куб. м c 18,4 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора отечественной газотранспортной системы – госкомпании «Укртрансгаз».

Также сообщается, что потребление газа в стране в июне составило 1 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году сократила потребление природного газа по сравнению с 2014 годом на 20,9% - до 33,727 млрд куб. м. Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению прогнозирует 15-процентное снижение в 2016 году потребления природного газа в Украине по сравнению с 2015 годом.

По словам бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, в 2016 году планируется сократить импорт природного газа по сравнению с 2015 годом на 20-30% - до 11-13 млрд куб. м с 16,4 млрд куб. м.