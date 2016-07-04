"Энергоатом" ведет с Россией переговоры о возвращении в Украину продуктов переработки ОЯТ

Национальная атомная генерирующая компания "Энергоатом" ведет переговоры с представителями Российской Федерации о возвращении в Украину продуктов переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в виде остекленных высокоактивных радиоактивных отходов с энергоблоков ВВЭР-440 (первый и второй энергоблоки Ривненской АЭС).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯРУ) со ссылкой на главу ведомства Сергея Божко.

"Сейчас продолжаются переговоры между "Энергоатомом" и РФ о возврате в Украину продуктов переработки ОЯТ в виде остекленных высокоактивных радиоактивных отходов с энергоблоков ВВЭР-440 (1-й и 2-й энергоблоки РАЭС)", - отметил Божко.

Глава ГИЯРУ высказал предположение, что эти продукты переработки ОЯТ начнут прибывать в Украину с 2018 года.

"Вероятно, с 2018 года эти отходы начнут возвращаться", - сказал Божко.

В пресс-службе "Энергоатома" отметили, что компания принимает участие в данных переговорах, предоставляя экспертные оценки и советы по обращению с продуктами переработки ОЯТ, которые были получены после переработки топлива с реакторов компании. По данным "Энергоатома", эти продукты переработки являются радиоактивными отходами (РАО), которые должны быть захоронены в соответствующем хранилище для РАО, которое еще не построено в Украине.

"Энергоатом" своевременно и в полном объеме выплачивает деньги в Фонд обращения с РАО, за счет которого в будущем должно быть построено хранилище для РАО", - подчеркнули в пресс-службе компании.

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Как сообщили в пресс-службе "Энергоатома", по контракту с российской стороной она должна вернуть в Украину продукты переработки ОЯТ, но на сегодняшний день в России внедрена только технология для переработки топлива от реакторов ВВЭР-440.

Как сообщал УНИАН, 8 июня начальник управления безопасности обращения с радиоактивными отходами ГИЯРУ Наталия Рыбалка сообщила, что геологическое хранилище (регламент создания и эксплуатации которого должен быть прописан в стратегии обращения с ОЯТ - УНИАН) для радиоактивных (высокоактивных и долго существующих) отходов, в том числе топливосодержащих материалов, планируется создать не ранее чем через 50 лет.

29 июня Госатомрегулирование заявило о том, что Украине необходима Стратегия обращения с ОЯТ. По данным пресс-службы, данная стратегия позволит направить ресурсы на развитие собственной системы обращения с ОЯТ, что предусмотрено указом президента Украины "О дополнительных мерах по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему и возрождению территорий, которые подверглись радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".