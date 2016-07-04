В Кабмине отрицают выдачу лицензий на экспорт угля из неподконтрольных территорий

Министерство экономического развития и торговли отрицает распространенную в средствах массовой информации информацию о выдаче лицензий на экспорт антрацитового угля из неподконтрольных территорий.

Об этом сообщается на сайте министерства.

"Некоторые СМИ распространили информацию о том, что Украина осуществляет экспорт антрацитового угля из неподконтрольных территорий с разрешения Минэкономразвития. Обращаем внимание на то, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

При этом в министерстве отметили, что заявки на экспорт антрацитового угля в 2016 году не подавались, а вопрос незаконного экспорта находится в компетенции правоохранительных органов.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша, предприятия энергетической сферы возобновили закупку угля с оккупированной территории.

После инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Данную марку угля на захваченной боевиками территории в настоящее время добывают лишь шахты компании ДТЭК Рината Ахметова. Однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются.

По данным госкомпании "Укрэнерго", запасы дефицитной антрацитовой марки угля на складах украинских теплоэлектростанций с 21 по 29 июня сократились на 17,5% – до 334,6 тысячи тонн с 405,4 тысячи тонн. Существующие запасы антрацита являются минимальными с начала июня 2015 года, когда на складах ТЭС находилось свыше 300 тысяч тонн дефицитного топлива.