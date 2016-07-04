Украина с начала года сократила добычу угля

Украина в январе-июне 2016 года уменьшила добычу энергетического и коксующегося угля по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2,5% - до 18,975 миллиона тонн с 19,469 миллиона тонн.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики и угольной промышленности, размещенные на сайте Профсоюза работников угольной промышленности.

Согласно сообщению, 3,018 миллиона тонн, или 15,9%, от общего объема угля было добыто на государственных шахтах.

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В июне в Украине было добыто 2,674 миллиона тонн угля, из которых на долю госшахт приходится 437,9 тысячи тонн (16,4%).

Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2015 году из-за боевых действий на Донбассе сократилась в 1,6 раза по сравнению с 2014 годом – до 39,759 миллиона тонн с 65 миллионов тонн. При этом 6,742 миллиона тонн топлива было добыто на государственных шахтах.

Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. При этом для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный уголь импортировался из Южно-Африканской Республики.