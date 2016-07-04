Глава НКРЭКУ считает, что цены на электроэнергию в Украине ниже, чем во многих странах ЕС

Глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк считает риторическим вопрос о конкурентности цен на электроэнергию в Украине, так как цены в Украине для бытовых потребителей ниже, чем в передовых странах Евросоюза, в 10 раз, а для небытовых – в два раза.

Об этом глава НКРЭКУ написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Риторический вопрос: если в передовых странах Европы цены на электрическую энергию для бытовых потребителей выше в 10 раз, чем в Украине, а для небытовых потребителей выше в среднем в 2 раза, являются ли цены на электрическую энергию в Украине неконкурентными?" - написал Вовк.

Также в предыдущих сообщениях на своей странице в соцсети Вовк привел графики, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что цена на электроэнергию для бытовых и небытовых потребителей в Украине ниже, чем в странах ЕС.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля 2015 года НКРЭКУ приняла постановление, которым предусмотрела поэтапное повышение тарифов на электроэнергию для населения.

С 1 апреля 2015 года стоимость электроэнергии значительно выросла, при этом норма льготного потребления была снижена до 100 кВт-ч для всех граждан, включая жителей многоквартирных домов, в которых установлены электрические плиты. На сегодня тариф при потреблении до 100 кВт-ч составляет 0,57 гривни, от 100 до 600 кВт-ч – 0,99 гривни и более 600 кВт-ч – 1,56 гривни.

Следующее повышение тарифа на электроэнергию произойдет с 1 сентября 2016 года и 1 марта 2017 года.

С 1 июля НКРЭКУ повысила оптово-рыночную цену (ОРЦ) электроэнергии до 1,358 кВт-ч, хотя ранее предполагалось повышение до 1,280 гривни, что приведет к более существенному подорожанию электроэнергии для промышленности.

При этом глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк пояснил, что основная причина изменения ОРЦ - существенное снижение выработки АЭС (-10%). Также, по его словам, при расчете учтено снижение стоимости угля на 3 долл./тонна и укрепление курса гривни с 25,3 до 24,9 гривни/доллар.

С 1 июля комиссия повысила стоимость электроэнергии для промышленности на 8-10%.