США обошли Россию и Саудовскую Аравию по объему извлекаемых запасов нефти

США обошли Россию и Саудовскую Аравию по суммарным извлекаемым запасам нефти, пишет Financial Times со ссылкой на новое исследование авторитетной норвежской консалтинговой компании Rystad Energy.

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По этим данным, извлекаемые запасы США составляют 264 млрд барр., России - 256 млрд барр., Саудовской Аравии - 212 млрд барр.

Суммарные извлекаемые мировые запасы нефти эксперты Rystad Energy оценили в 2,1 трлн барр. - этого хватит на 70 лет при текущем уровне добычи в 30 млрд барр. в год. Данные компании основаны на анализе 60 000 месторождений всего мира, проведенном в течение трех лет, передают «Ведомости».

Извлекаемые запасы - экономическая категория, напоминает FT. На их объем влияет экономическая конъюнктура и технология добычи: рывок США на первое место обусловлен сланцевой добычей.

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«От большинства других стран сложно ожидать каких-то сюрпризов, но в США мы увидели как раз это», - говорит аналитик Rystad Energy Пер Магнус Нисвеен, рассказывая о недавних открытиях в пермских сланцевых формациях Техаса и Нью-Мехико, на родине сланцевого бума. «Три года назад США уступали России, Канаде и Саудовской Аравии», - отмечает эксперт.

По данным Rystad, более половины извлекаемых ресурсов США - сланцевая нефть, причем в сланцах одного Техаса почти четверть суммарных извлекаемых запасов страны. FT отмечает, что по другим оценкам, например по BP Statistical Review, США по-прежнему уступают по запасам не только России и Саудовской Аравии, но и Венесуэле, Канаде, Ираку и Кувейту. Однако BP рассчитывает запасы на основе официальных данных и это вносит искажения, считает скандинавская компания: многие страны учитывают в запасах неразведанные месторождения.