Цены на нефть вернулись к снижению

Мировые цены на нефть снижаются на фоне возобновившихся опасений трейдеров насчет превышения предложения над спросом на рынке "черного золота", сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:33 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,02%, до 49,58 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,61%, до 48,20 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что инвесторы ожидают увеличения предложения нефти на мировом рынке. Этому способствует новость о том, что враждующие нефтяные компании в Ливии завершили процесс слияния, сообщает газета The Wall Street Journal. Объединение компаний может означать открытие портов на востоке страны.

"Возможно увеличение добычи нефти в Ливии вдвое, до 700 тысяч баррелей в день, в случае, если соглашение пройдет гладко", - приводит газета слова менеджера по работе с клиентами OM Financial Стюарта Ива (Stuart Ive).

Аналитики банка Barclays, мнение которых приводит газета, полагают, что неопределенность инвесторов касательно мировой экономики может сдерживать рост спроса на нефть. Кроме того, решение британцев покинуть Евросоюз может оказать отложенное воздействие на нефтяные цены.

"Цены большинства сырьевых товаров продолжали резко расти на протяжении нескольких месяцев после развала (американского инвестиционного банка - ред.) Bear Stearns в марте 2008 года. Цена на нефть достигла пика в июне того же года, и только через шесть месяцев, когда произошло банкротство (банка - ред.) Lehman Brothers, цены на сырьевые товары начали решительно снижаться", - цитирует газета неназванных аналитиков.