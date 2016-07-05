Фискальная служба арестовала имущество "Укргазвыдобування" на 1,8 миллиарда

Фискальная служба Украины арестовала имущество крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування" на сумму 1,8 миллиарда гривень в счет неуплаченной ренты компаниями-партнерами по договорам о совместной деятельности.

Об этом сообщает глава компании Олег Прохоренко на своей странице в социальной сети Facebook.

"1 миллиард 802 миллионов гривень - именно столько имущества "Укргазвыдобування" арестовала Фискальная служба в счет невыплаченной ренты операторов совместной деятельности. Теперь, надеюсь, всем понятно, почему в феврале мы подали в суд на разрыв договоров о совместной деятельности", - написал Прохоренко.

По мнению Прохоренко, это взыскание является также доказательством для судов, которые рассматривают иски "Укргазвыдобування" о расторжении договоров о совместной деятельности.

"Вопрос, который я уже ставил - сколько еще надо доказательств нашим "честным судам", чтобы наконец разрешить "Укргазвыдобуванню" разорвать договоры о совместной деятельности?" - отметил Прохоренко.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года народный депутат Украины Татьяна Чорновил заявила, что компания "ХАС", принадлежащая народному депутату Александру Онищенко, уклоняется от уплаты налогов при продаже природного газа, который был ею получен в рамках договоров о совместной деятельности с крупнейшей газодобывающей компанией страны "Укргазвыдобування".

В начале февраля глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко заявил, что хочет через суд расторгнуть почти все договоры о совместной деятельности, по которым часть месторождений компании была отдана частным инвесторам.

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По его словам, в 2015 году частные инвесторы не выполнили свои обязательства по объемам инвестиций в данные месторождения, что привело к падению добычи газа на 360 миллионов кубометров - до 1,159 миллиарда кубометров. По словам директора по правовым вопросам "Укргазвыдобування" Елены Кобец, госкомпания фиксировала невыполнение операторами (партнерами по вышеупомянутым договорам) планов добычи, а также факты неполной уплаты налогов государству.

15 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировала арест и привлечение к ответственности нардепа Онищенко, подконтрольные структуры которого реализовывали ряд незаконных схем по реализации природного газа, добытого в совместной деятельности с госкомпанией "Укргазвыдобування".

16 июня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил на рассмотрение в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко.

1 июля Государственная фискальная служба Украины наложила арест на имущество "Укргазвыдобування" на сумму почти 600 миллионов гривень в связи с наличием налогового долга в пределах договоров о совместной деятельности.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, на которую приходится около 75% всего добываемого в Украине газа. 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".