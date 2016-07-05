Цена нефти упала на фоне роста добычи в Саудовской Аравии и Нигерии

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE упала почти на 4,5%. На минимуме стоимость барреля опустилась до $47,86 — это минимальная цена с начала июля 2016 года и на 4,47%, или $2,24, ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Аналитики связывают падение нефтяных котировок с увеличением числа работающих буровых установок в США и ростом добычи в Саудовской Аравии и Нигерии, где удалось нарастить производство после завершения восстановительных работ на объектах инфраструктуры, поврежденных в результате нападений боевиков, передает РБК.

В ближайшие два дня данные о динамике запасов нефти и нефтепродуктов в хранилищах США должны опубликовать Американский институт нефти и Управление энергетической информации США.