Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть в среду умеренно снижаются после сильного падения накануне, поскольку на рынке сохраняются опасения, что решение Великобритании выйти из ЕС (Brexit) приведет к снижению спроса на "черное золото", сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:46 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,33%, до 47,80 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,47%, до 46,38 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Опасения инвесторов, что Brexit приведет к продолжительному периоду слабого роста мировой экономики и снизит спрос на "черное золото", сохраняют негативную динамику на нефтяном рынке. Кроме того, укрепившаяся американская валюта также оказывает давление на котировки, поскольку цены на нефть привязаны к доллару, и более сильный доллар делает нефтепродукты дороже для держателей иностранных валют.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 96,37 пункта.

"Мы имеем укрепление доллара, рост безрисковых настроений на фоне Brexit, и на вершине всего этого - проблемы спроса и предложения", - приводит агентство Reuters слова аналитика Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada).