Украина с начала года увеличила экспорт электроэнергии на 22%

Украина в январе-июне 2016 года (в денежном выражении) увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 22% - до 85,5 миллиона долларов, сообщает Государственная фискальная служба (ГФС).

По ее данным, 74,2% выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 25,4% от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и менее 0,4% – на Молдову.

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Как сообщал УНИАН, Украина за 2015 год сократила валютную выручку от экспорта электроэнергии в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом – до 150,1 миллиона долларов с 487,2 миллиона долларов.

Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК, подконтрольный бизнесмену Ринату Ахметову, выкупил на годовом аукционе по экспорту электроэнергии в 2016 году доступ к пропускной способности сечения Украины мощностью 2,125 ГВт, что составляет 88% всей мощности.

4 июля 2016 года глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк сообщил, что считает риторическим вопрос о конкурентности цен на электроэнергию в Украине, так как цены в Украине для бытовых потребителей ниже, чем в передовых странах Евросоюза, в 10 раз, а для небытовых - в два раза.