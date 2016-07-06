Суд снял арест со счетов "Энергоатома" - Гройсман

Суд снял арест со счетов Национальной атомной генерирующей компании «Энергоатом», которые ранее были заблокированы в связи с требованием компании «Укрэлектроват» выплатить ей около 127 млн грн сомнительного долга.

Читайте также"Энергоатом" ведет с Россией переговоры о возвращении в Украину продуктов переработки ОЯТ

Об этом в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Суд снял арест и возобновил деятельность компании "Энергоатом". Приветствую решение суда», - сообщил премьер.

По его словам, разблокировка счетов госкомпании позволит выполнить финансовые обязательства перед европейскими и американскими партнерами, в том числе по кредитным договорам, а также вернуть доверие иностранных банков.

«Мы сможем возобновить программу диверсификации поставок ядерного топлива для АЭС Украины и продолжить запланированные работы по подготовке к осенне-зимнему периоду», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество «Энергоатома» на общую сумму 200 млрд грн, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании. Данная ситуация возникла из-за намерения ЗАО «Совместное предприятие «Укрэлектроват» взыскать с «Энергоатома» 127,3 млн грн сомнительной задолженности.

Читайте также"Энергоатом" провел первый тендер по новому закону о публичных закупках

Накануне, в начале марта, президент Украины Петр Порошенко ветировал Закон Украины №3097 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом». Это стало спусковым крючком для недобросовестных кредиторов, которые не без помощи судебной и правоохранительной систем заблокировали деятельность компании.

25 мая глава Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины Сергей Божко назвал диверсией ситуацию с блокированием счетов «Энергоатома» из-за попыток компании «Укрэлектроват» взыскать с госкомпании 127 млн грн. Он подчеркнул, что согласно законодательству «Энергоатом» должен обеспечивать поддержку и повышение безопасности работы АЭС, но если блокировка счетов компании негативно повлияет на этот процесс, то регулятор может принять решение об остановке энергоблоков.

31 мая более 1 тыс. атомщиков пикетировали Администрацию президента и Кабинет министров Украины с требованиями разрешить проблему блокировки счетов «Энергоатома», не допустить неправомерной корпоратизации компании, а также отстранения профессиональных кадров в атомной отрасли. Предупреждающий пикет проходил в Киеве 26 апреля.

Ранее замглавы Атомпрофсоюза, глава профкома «Энергоатома» Алексей Лыч сообщал, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины закулисно подготовило и направило на согласование проект распоряжения правительства о корпоратизации «Энергоатома», в котором не учитываются особенности работы атомного комплекса, а его выполнение может лишить государство контроля над компанией.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.