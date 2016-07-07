Цены на нефть перешли к росту

Мировые цены на нефть в четверг растут, отыгрывая данные Американского института нефти (API) о сокращении запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 07.54 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,47%, до 49,03 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,51%, до 47,67 доллара за баррель, передает Прайм.

Как сообщил API, запасы нефти в США на предыдущей неделе сократились на 6,7 миллиона баррелей против ожидавшегося экспертами снижения лишь на 2,6 миллиона баррелей. Теперь внимание рынков обращено к предстоящей позднее в четверг публикации данных о запасах нефти в США от Минэнерго страны. Аналитики ожидают, что они снизились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,47%, - до 524,1 миллиона баррелей.

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"Отскок после двухдневной распродажи (нефти на рынке - ред.) теперь зависит от данных по запасам нефти в США (от Минэнерго страны - ред.), новых шоков связанных с Brexit не будет", - приводит газета The Wall Street Journal слова менеджера по работе с клиентами OM Financial Стюарта Ива.

Кроме того, трейдеры отреагировали на сильные данные по индексу деловой активности в сфере услуг США от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). В июне показатель вырос до 56,5% с майского индикатора в 52,9%. Аналитики ожидали роста июньского индикатора лишь до 53,3%. При этом индекс занятости в секторе в июне также увеличился — до 52,7% с 49,7% в мае. Рост индекса означает, что ситуация в экономике США улучшается, что способствует росту спроса на нефть в мире.

Цены на "черное золото" продолжают поддерживать новости из Нигерии об атаках на нефтяные объекты. Во вторник группировка "Мстители Дельты Нигера" сообщила, что взорвала буровую скважину, принадлежащую американской Chevron, трубопровод "дочки" Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) и две магистральные линии нефтепровода NNPC. Это способствует уменьшению предложения нефти в мире.