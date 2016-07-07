Коболев: если "Газпром" не подпишет допсоглашение, Украина может закупать весь газ в Европе

Украина может закупать весь природный газ для закачки в подземные хранилища газа у европейских компаний из-за неподписания российский газовым монополистом «Газпромом» дополнительного соглашения к контракту на покупку газа от 2009 года.

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Об этом сообщил во время пресс-конференции глава Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«По состоянию на сегодня «Газпром» не подписал дополнительное соглашение, которое могло нам дать возможность импортировать российский газ в третьем квартале», - отметил Коболев.

При этом он подчеркнул, что в таких условиях Украина может полностью покрыть потребности в топливе за счет импорта из ЕС.

Коболев также сообщил, что закупка газа у «Газпрома» будет зависеть только от привлекательности ценовых предложений от этой компании.

Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах. "Нафтогаз Украины" до начала предстоящего отопительного сезона планирует накопить в ПХГ около 14,5 млрд куб. м газа. В планах компании импортировать до начала отопительного сезона порядка 3 миллиарл кубометров газа для закачки в хранилища.

Украина не импортирует природный газ из России уже больше 200 дней. Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания может покрыть все потребности в импортном газе за счет закупки из Европы, а возобновление импорта из РФ будет осуществлено лишь при более привлекательном ценовом предложении, чем у европейских поставщиков.