Коболев назвал даты слушаний в суде Стокгольма по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

Слушания в арбитражном суде Стокгольма по контракту национального нефтегазового холдинга "Нафтогаза Украины" и российского газового монополиста "Газпрома" на поставку газа начнутся в конце сентября, а по транзитному контракту - в конце ноября текущего года.

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Об этом сообщил во время пресс-конференции глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

«Слушания в деле по контракту купли-продажи будут в конце сентября, по транзитному контракту - конец ноября - начало декабря», - сказал Коболев.

При этом он сообщил, что ожидает решений суда в начале 2017 года.

«Возможно по контракту купли-продажи решение будет еще в этом году, но, по пессимистическим прогнозам, в начале 2017 года», - сказал глава «Нафтогаза».

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Как сообщал УНИАН, в середине марта текущего года «Газпром» увеличил исковые требования к государственному энергохолдингу «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже до 31,759 млрд долл. с 29,2 млрд долл.

В свою очередь глава «Нафтогаза» Андрей Коболев оценивает общую сумму претензий его компании к российскому «Газпрому» в 30 млрд долл.

«Нафтогаз» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа. Также «Нафтогаз» намерен судиться с Россией по поводу потери своих активов в Крыму в результате аннексии полуострова.