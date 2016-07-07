В "Нафтогазе" заявили, что сумма претензий "Газпрома" может достичь $60 миллиардов

Российский газовый монополист «Газпром» может выставить 60 млрд долл. претензий к Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по обязательствам «бери или плати».

Читайте такжеКоболев: если "Газпром" не подпишет допсоглашение, Украина может закупать весь газ в Европе

Об этом во время пресс-конференции заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Главное требование «Газпрома» к «Нафтогазу» - это плата по так называемым обязательствам «бери или плати». По этим обязательствам они уже начислили 31,4 млрд долл... Если мы посмотрим на те объёмы, которые нам нужны по импорту в будущем (до окончания контракта с «Газпромом»), мы увидим, что «Газпром» дополнительно нам может выставить, по нашим расчётам, еще 29,5 млрд долл.», – сказал он.

Напомним, сегодня глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что слушания в арбитражном суде Стокгольма по контракту национального нефтегазового холдинга "Нафтогаза Украины" и российского газового монополиста "Газпрома" на поставку газа начнутся в конце сентября, а по транзитному контракту - в конце ноября текущего года.