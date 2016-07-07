Экспорт ближневосточной нефти достиг 40-летнего максимума

Объем экспорта ближневосточной нефти достиг 40-летнего максимума, говорится в сообщении МЭА (Международное энергетическое агентство).

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Сегодня регион обеспечивает до 35% мировых поставок нефти, передает RNS.

Агентство поясняет, что период низких цен спровоцировал увеличение поставок ближневосточной нефти до исторического максимума — 31 млн баррелей в сутки, что стало самым высоким уровнем с 1975 года.

В отчете отмечается, что основной объем экспорта приходится на Саудовскую Аравию, Ирак и Иран за счет низких затрат этих стран на добычу.