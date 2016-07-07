"Нафтогаз" ведет переговоры с ЕБРР об увеличении "газового" кредита

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" ведет переговорный процесс с Европейским банком реконструкции и развития об увеличении размера кредитования для закупки природного газа.

Об этом сообщил во время пресс-конференции глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

По его словам, компания эффективно использовала 300 миллионов долларов на закупку газа для прохождения отопительного сезона в прошлом году и намерена повторно направить эти средства на закупку газа и рассчитывает на увеличение данной суммы со стороны ЕБРР.

Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что компания работает также с другими кредиторами, в том числе из Всемирного банка.

"Сейчас проводим переговоры по увеличению кредитной линии ЕБРР, работаем также с другими кредиторами, в том числе из Всемирного банка, которые, увидев успешность реализации кредита ЕБРР, готовы предоставить кредит для финансирования импорта газа", - отметил Витренко.

При этом он сообщил, что в текущем году в тендере на поставку газа за средства ЕБРР принимает участие больше компаний, чем в прошлом году.

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Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы голубого топлива в хранилищах.

"Нафтогаз Украины" до начала предстоящего отопительного сезона планирует накопить в подземных хранилищах не менее 14 млрд куб. м газа. Запасы газа в хранилищах с 20 по 27 июня увеличились на 1,4%, или на 133 млн кубометров, - до 9,626 миллиарда кубометров с 9,493 миллиарда кубометров.

"Нафтогаз" начнет закупать газ для закачки в хранилища за собственные средства и рассчитывает после 20 июля проводить закупки за счет кредита ЕБРР, с которым компания сейчас утверждает все необходимые условия закупок.

Как рассказал Коболев, существует вероятность того, что часть кредита от ЕБРР (общая сумма 300 миллионов евро) можно будет направить на закупку газа у России, но лишь при подходящем ценовом предложении.

В настоящее время Украина импортирует газ из Словакии и Венгрии в объеме 1 миллион кубометров в сутки.